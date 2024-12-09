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Милли Меджлис рассмотрит вопрос об ограничениях для сотрудников дипслужб

Милли Меджлис рассмотрит вопрос об ограничениях для сотрудников дипслужб В Азербайджане могут ввести ряд ограничений для сотрудников органов дипломатической службы.
Милли Меджлис
9 декабря 2024 г. 14:01
Милли Меджлис рассмотрит вопрос об ограничениях для сотрудников дипслужб

В Азербайджане могут ввести ряд ограничений для сотрудников органов дипломатической службы.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел свое отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", поступившем в Милли Меджлис.

В случае принятия законопроекта сотрудникам дипслужб запретят:

- Вступать в политические партии и участвовать в деятельности политических партий и религиозных организаций;

- Занимать выборные или назначаемые должности с дополнительной оплатой (за исключением случаев оплаты за временное замещение, предусмотренных трудовым законодательством);

- Заниматься педагогической деятельностью без разрешения руководителя дипломатического органа, в котором они проходят службу;

- Быть представителем третьих лиц по делам государственного учреждения или органа местного самоуправления;

- Обращаться за получением иностранного гражданства или документа, дающего право на временное или постоянное проживание в иностранном государстве (за исключением регистрации (аккредитации), связанной со служебной деятельностью);

- Выезд в командировки и участие в мероприятиях за счет средств иностранного государства, международной организации или других иностранных источников.

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Версия на азербайджанском языке Diplomatik xidmət orqanı əməkdaşlarına şamil olunması nəzərdə tutulan məhdudiyyətlər açıqlanıb

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