В Азербайджане могут ввести обязательную присягу для дипломатов

В Азербайджане могут ввести обязательную присягу для граждан, впервые поступивших на постоянную дипломатическую службу.

В Азербайджане могут ввести обязательную присягу для граждан, впервые поступивших на постоянную дипломатическую службу.

Как передает Report, соответствующее положение содержится в новом законопроекте "О дипломатической службе", поступившем в Милли Меджлис.

Согласно документу, гражданин Азербайджана, впервые поступающий на постоянную дипломатическую службу, перед началом исполнения своих обязанностей принесет следующую присягу:

"Клянусь преданно служить государству и народу Азербайджана, соблюдать Конституцию и законы Азербайджанской Республики, хранить государственную и служебную тайну, беспристрастно, добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня обязанности, всегда высоко нести звание сотрудника дипломатической службы и достойно представлять Азербайджанскую Республику".

Текст присяги с подписью дипломата будет храниться в его личном деле.