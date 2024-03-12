В Азербайджане могут ввести административное наказание за передачу медиа фото потерпевших без их согласия

В Азербайджане предлагают ввести административное наказание за передачу в медиа фотографий потерпевших и обвиняемых по делу об административном правонарушении без их согласия.

В Азербайджане предлагают ввести административное наказание за передачу в медиа фотографий потерпевших и обвиняемых по делу об административном правонарушении без их согласия.

Как сообщает Report, соответствующие изменения могут быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

То же самое касается видеокадров или аудиозаписей, где фигурируют потерпевшие и обвиняемые.

В случае внесения изменений в кодекс, данные действия повлекут за собой административную ответственность по статье 376 Кодекса об административных правонарушениях.