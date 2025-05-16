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В Азербайджане могут ужесточить наказание за незаконные аборты

В Азербайджане могут ужесточить наказание за незаконные аборты В Азербайджане могут ужесточить наказание за проведение абортов врачом вне медицинских учреждений, а также незаконное проведение процедуры немедиком, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью.
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 13:25
В Азербайджане могут ужесточить наказание за незаконные аборты

В Азербайджане могут ужесточить наказание за проведение абортов врачом вне медицинских учреждений, а также незаконное проведение процедуры немедиком, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс был принят в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, в случае причинения менее тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание — до одного года лишения свободы либо ограничения свободы, с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до 2 лет.

За тяжкий вред здоровью наказание составит ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz abort və tibb işçilərinin işə laqeyd münasibətinə görə zərərvurmaya dair cəzalar sərtləşdirilir

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