В Азербайджане могут установить минимальный возраст для управления небольшим электротранспортом в 14 лет

Милли Меджлис утвердил в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный возраст для управления небольшим электрическим транспортным средством в Азербайджане составит 14 лет.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О дорожном движении" обсуждались на сегодняшнем заседании парламента.
Согласно поправкам, граждане, начиная с 14 лет, смогут управлять небольшими электрическими транспортными средствами на автомобильных дорогах страны.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.