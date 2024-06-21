В Азербайджане могут установить минимальный возраст для управления небольшим электротранспортом в 14 лет

В Азербайджане могут установить минимальный возраст для управления небольшим электротранспортом в 14 лет

Милли Меджлис утвердил в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный возраст для управления небольшим электрическим транспортным средством в Азербайджане составит 14 лет.

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Милли Меджлис утвердил в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный возраст для управления небольшим электрическим транспортным средством в Азербайджане составит 14 лет. Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О дорожном движении" обсуждались на сегодняшнем заседании парламента. Согласно поправкам, граждане, начиная с 14 лет, смогут управлять небольшими электрическими транспортными средствами на автомобильных дорогах страны. После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram