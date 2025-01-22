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В Азербайджане могут усилить контроль за соблюдением условий лицензий и разрешений

В Азербайджане могут усилить контроль за соблюдением условий лицензий и разрешений В Азербайджане предлагают усовершенствовать контроль за соблюдением условий лицензий и разрешений.
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 15:33
В Азербайджане могут усилить контроль за соблюдением условий лицензий и разрешений

В Азербайджане предлагают усовершенствовать контроль за соблюдением условий лицензий и разрешений.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, законы "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" вошли в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Парламентарии по итогам обсуждений проголосовали за рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, в настоящее время органы, уполномоченные осуществлять надзор за соблюдением владельцами лицензий и разрешений всех условий, ограничиваются принятием административных мер.

Согласно предлагаемым изменениям, будут использоваться также проверки и внеконтрольные мероприятия, включая оказание методической помощи владельцам лицензий (разрешений), проведение просветительской работы о требованиях законодательства и мерах ответственности за их нарушение, предоставление консультаций и т.д.

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