В Азербайджане могут упростить процедуру освобождения нелегальных мигрантов из центров содержания

Комитет по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса рассмотрел сегодня поправки в Миграционный кодекс, которые определяют новые правила освобождения иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания н

Комитет по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса рассмотрел сегодня поправки в Миграционный кодекс, которые определяют новые правила освобождения иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов.

Как передает Report, согласно поправкам, срок содержания иностранцев и лиц без гражданства в центре будет исчисляться с момента их принятия в соответствии с решением об их размещении там. То есть вопрос о продлении срока содержания или освобождении таких лиц должен быть решен до истечения срока, указанного в данном решении.

Начальник центра должен будет уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в устной или письменной форме за 1 рабочий день до истечения срока размещения лица в центре. За исключением случаев продления на основании решения суда, решение о продлении срока содержания или освобождении иностранцев и лиц без гражданства будет приниматься соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, решение о продлении срока размещения или освобождении содержащихся в центре лиц должно быть исполнено немедленно по его поступлении в центр.