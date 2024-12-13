В Азербайджане могут снизить предельный призывной возраст

В Азербайджане могут снизить верхний предел призывного возраста с 35 до 30 лет.

Парламент Азербайджана рассматривает поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым верхний предел призывного возраста будет снижен с 35 до 30 лет.

Как сообщает Report, согласно поправкам, призывниками будут считаться граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые состоят или должны состоять на первичном воинском учете и не прошли срочную действительную военную службу.

Для сравнения, по действующему законодательству верхний предел призывного возраста составляет 35 лет.