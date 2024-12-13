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В Азербайджане могут снизить предельный призывной возраст

В Азербайджане могут снизить предельный призывной возраст В Азербайджане могут снизить верхний предел призывного возраста с 35 до 30 лет.
Милли Меджлис
13 декабря 2024 г. 11:02
В Азербайджане могут снизить предельный призывной возраст

Парламент Азербайджана рассматривает поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым верхний предел призывного возраста будет снижен с 35 до 30 лет.

Как сообщает Report, согласно поправкам, призывниками будут считаться граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые состоят или должны состоять на первичном воинском учете и не прошли срочную действительную военную службу.

Для сравнения, по действующему законодательству верхний предел призывного возраста составляет 35 лет.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes reducing upper age limit for conscription
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırış yaşının yuxarı həddi azaldılır

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