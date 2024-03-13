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В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-одиночкам, несмотря на повторное вступление в брак

В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-одиночкам, несмотря на повторное вступление в брак В Милли Меджлисе обсудят вопрос о снижении на пять лет пенсионного возраста для мужчин, на попечении которых после кончины супруги остался ребенок.
Милли Меджлис
13 марта 2024 г. 15:45
В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-одиночкам, несмотря на повторное вступление в брак

В Милли Меджлисе обсудят вопрос о снижении на пять лет пенсионного возраста отцам-одиночкам, даже в случае повторного вступления в брак.

Как сообщает Report, данная инициатива нашла отражение в законопроекте о поправках к закону "О трудовых пенсиях", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Поправки предусматривают снижение на пять лет пенсионного возраста мужчин, на попечении которых после смерти супруги остался ребенок, даже в случае их повторного вступления в брак.

В настоящее время пенсионный возраст мужчин в Азербайджане составляет 65 лет.

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Версия на азербайджанском языке Yoldaşı vəfat edəndən sonra evlənsə belə, uşağına baxan ata pensiyaya tez çıxacaq

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