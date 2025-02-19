В Азербайджане могут начать штрафовать за электрические лампы накаливания более 25 Вт

Милли Меджлис рассмотрит на пленарном заседании введение новых штрафов за импорт, производство или продажу электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и более.
Как передает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсудил сегодня комитет по правовой политике и государственному строительству.
По итогам обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание.
Согласно поправкам, за ввоз, производство или продажу этих ламп, за исключением предусмотренных для производственных процессов, должностные лица получат штраф в размере от 1 000 до 1 500 манатов, а юридические лица - в размере от 3 000 до 4 000 манатов.
В случае повторного нарушения в течение одного года должностные лица подвергаются штрафу в размере от 1 500 до 2 000 манатов, а юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов.