О нас

В Азербайджане мигранты смогут получать разрешение на работу онлайн

В Азербайджане мигранты смогут получать разрешение на работу онлайн Милли Меджлис утвердил поправки в Миграционный кодекс и закон "О госпошлине" об электронизации процедур выдачи разрешений на работу в Азербайджане.
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 12:06
В Азербайджане мигранты смогут получать разрешение на работу онлайн

Милли Меджлис утвердил поправки в Миграционный кодекс и закон "О госпошлине" об электронизации процедур выдачи разрешений на работу мигрантам.

Как сообщает Report, поправки были приняты в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Новшество сделает процессы, связанные с миграцией, более доступными, а также сократит использование бумажных носителей.

Таким образом, иностранные граждане при поиске работы в Азербайджане смогут оформить разрешение онлайн, работодатели также смогут ознакомиться с ним в электронном формате.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İş icazələrinin verilməsi və əldə edilməsi prosesinin elektronlaşdırılması III oxunuşda təsdiqlənib

Другие новости из категории

В Азербайджане утверждена новая норма контроля за финансированием политических партий 
В Азербайджане утверждена новая норма контроля за финансированием политических партий 
22 октября 2024 г. 12:07
Парламент одобрил в III чтении ужесточение наказания за выброс мусора в неположенных местах
Парламент одобрил в III чтении ужесточение наказания за выброс мусора в неположенных местах
22 октября 2024 г. 12:00
Гафарова: Заседание инициативной группы по Западному Азербайджану пройдет в ближайшие дни
Гафарова: Заседание инициативной группы по Западному Азербайджану пройдет в ближайшие дни
22 октября 2024 г. 11:56
Милли Меджлис одобрил в III чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах
Милли Меджлис одобрил в III чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах
22 октября 2024 г. 11:52
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане
22 октября 2024 г. 11:37
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
22 октября 2024 г. 11:07
В Азербайджане могут засекретить причины отказа в приеме на работу в спецслужбы
В Азербайджане могут засекретить причины отказа в приеме на работу в спецслужбы
21 октября 2024 г. 19:01
Парламент Азербайджана принял в первом чтении изменения в законе О судах и судьях
Парламент Азербайджана принял в первом чтении изменения в законе "О судах и судьях"
18 октября 2024 г. 14:46
Парламент одобрил сдачу в аренду земель аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре
Парламент одобрил сдачу в аренду земель аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре
18 октября 2024 г. 14:42
Председатель комитета: В регионах отсутствует материально-техническая база пунктов первичной медпомощи
Председатель комитета: В регионах отсутствует материально-техническая база пунктов первичной медпомощи
18 октября 2024 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi