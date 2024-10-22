В Азербайджане мигранты смогут получать разрешение на работу онлайн

Милли Меджлис утвердил поправки в Миграционный кодекс и закон "О госпошлине" об электронизации процедур выдачи разрешений на работу в Азербайджане.

Милли Меджлис утвердил поправки в Миграционный кодекс и закон "О госпошлине" об электронизации процедур выдачи разрешений на работу мигрантам.

Как сообщает Report, поправки были приняты в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Новшество сделает процессы, связанные с миграцией, более доступными, а также сократит использование бумажных носителей.

Таким образом, иностранные граждане при поиске работы в Азербайджане смогут оформить разрешение онлайн, работодатели также смогут ознакомиться с ним в электронном формате.