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В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов

В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов.
Милли Меджлис
20 июня 2023 г. 12:53
В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов

В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О лекарственных средствах".

Согласно изменениям, если в упаковке лекарственного препарата отсутствует инструкция по применению на азербайджанском языке, то по требованию потребителя она должна быть распечатана и предоставлена аптечной организацией. Держатель регистрационного удостоверения лекарственного препарата обязан обеспечить аптечную организацию инструкцией на азербайджанском языке.

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