В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов.
Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О лекарственных средствах".
Согласно изменениям, если в упаковке лекарственного препарата отсутствует инструкция по применению на азербайджанском языке, то по требованию потребителя она должна быть распечатана и предоставлена аптечной организацией. Держатель регистрационного удостоверения лекарственного препарата обязан обеспечить аптечную организацию инструкцией на азербайджанском языке.