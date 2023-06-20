В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов

В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов.

В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О лекарственных средствах".

Согласно изменениям, если в упаковке лекарственного препарата отсутствует инструкция по применению на азербайджанском языке, то по требованию потребителя она должна быть распечатана и предоставлена аптечной организацией. Держатель регистрационного удостоверения лекарственного препарата обязан обеспечить аптечную организацию инструкцией на азербайджанском языке.