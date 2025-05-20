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В Азербайджане меняются правила внесения постановлений об АП в электронную информационную систему

В Азербайджане меняются правила внесения постановлений об АП в электронную информационную систему В Азербайджане меняются правила внесения постановлений об АП в электронную информационную систему
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 12:47
В Азербайджане меняются правила внесения постановлений об АП в электронную информационную систему

В Азербайджане сведения о постановлении, составленном на номерных бланках по делу об административном правонарушении, в течение суток будут внесены в электронную информационную систему.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в КоАП.

Проект обсужден на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, в информационную систему будет добавлен ряд личных данных лица, совершившего административное правонарушение, место и время совершения правонарушения, характер правонарушения и другие необходимые сведения.

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Версия на азербайджанском языке İnzibati xəta haqqında qərarların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları dəyişir

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