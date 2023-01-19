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В Азербайджане меняется порядок ротации госслужащих

В Азербайджане меняется порядок ротации госслужащих В Азербайджане вводят новый порядок ротации государственных служащих.
Милли Меджлис
19 января 2023 г. 10:34
В Азербайджане меняется порядок ротации госслужащих

В Азербайджане вводят новый порядок ротации государственных служащих.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О государственной службе".

Согласно изменениям, ротация государственного служащего будет осуществляться решением руководителя государственного органа, в котором он проходит службу, в порядке, определяемом органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти.

При назначении государственного служащего на иную должность в порядке ротации будут учитываться классификация административной должности, на которой он проходил службу, результат оценки его служебной деятельности, стаж службы, а также возраст, семейное положение и состояние здоровья.

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