В Азербайджане меняется порядок ротации госслужащих

В Азербайджане вводят новый порядок ротации государственных служащих.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О государственной службе".
Согласно изменениям, ротация государственного служащего будет осуществляться решением руководителя государственного органа, в котором он проходит службу, в порядке, определяемом органом (учреждением), определяемом соответствующим органом исполнительной власти.
При назначении государственного служащего на иную должность в порядке ротации будут учитываться классификация административной должности, на которой он проходил службу, результат оценки его служебной деятельности, стаж службы, а также возраст, семейное положение и состояние здоровья.