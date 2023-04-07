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В Азербайджане меняется порядок сноса строительных объектов

В Азербайджане меняется порядок сноса строительных объектов В Азербайджане меняется порядок сноса строительных объектов.
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 13:42
В Азербайджане меняется порядок сноса строительных объектов

В Азербайджане меняется порядок сноса строительных объектов.

Как сообщает Report, проект поправок в Градостроительный и строительный кодекс был обсужден на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, если разрешение на строительство не будет получено в течение 6 месяцев со дня принятия решения о прекращении строительных работ, а также если нарушения, из-за которых принято решение о прекращении строительных работ, не будут устранены в течение 1 года, то объект будет снесен.

Согласно действующему в настоящее время кодексу, указанные сроки составляют 1 год и 2 года соответственно.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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