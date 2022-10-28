В Азербайджане изменяются требования к лицам, работающим с детьми

В Азербайджане изменяются требования к лицам, работающим с детьми.

В Азербайджане изменяются требования к лицам, работающим с детьми.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека в формате видеоконференции.

В связи с этим вносятся изменения в Трудовой, Семейный, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, законы "О правах ребенка", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "Об образовании", "О социальной службе", "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" и "Об общем образовании".

В поправках отражены требования к лицам, работающим с детьми, применение уголовного права в отношении юридических лиц, лишение родительских прав, вопросы, связанные с защитой детей и др.