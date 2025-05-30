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В Азербайджане изменят дату отчета правительства перед парламентом

В Азербайджане изменят дату отчета правительства перед парламентом Парламент Азербайджана одобрил в третьем чтении законопроект об изменении даты ежегодного отчета Кабинета министров перед депутатами.
Милли Меджлис
30 мая 2025 г. 13:07
В Азербайджане изменят дату отчета правительства перед парламентом

Парламент Азербайджана одобрил в третьем чтении законопроект об изменении даты ежегодного отчета Кабинета министров перед депутатами.

Как сообщает Report, речь идет о внесении изменений в Конституционный закон "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики".

В действующей редакции предусмотрено, что Кабмин отчитывается о своей деятельности ежегодно на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса. Согласно новым поправкам, Кабмин будет обязан ежегодно отчитываться до 31 марта.

Цель изменений – повысить гибкость процедуры отчетности и лучше согласовывать сроки между парламентом и правительством в соответствии с их рабочими графиками. Хотя дата будет устанавливаться по согласованию сторон, предлагается ограничить ее первым кварталом года.

Законопроект был принят после обсуждений в третьем чтении.

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