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В Азербайджане изменяется порядок наложения штрафа за перегруз автомобиля

В Азербайджане изменяется порядок наложения штрафа за перегруз автомобиля В Азербайджане изменяется порядок наложения штрафа посредством камер за перегруз автомобиля.
Милли Меджлис
4 июня 2024 г. 18:22
В Азербайджане изменяется порядок наложения штрафа за перегруз автомобиля

В Азербайджане изменяется порядок наложения штрафа посредством камер за перегруз автомобиля.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В документе предлагается вести производство по делам об административных правонарушениях при управлении крупногабаритными транспортными средствами (к требованиям допустимой массы или нагрузки на ось) на автомобильных дорогах общего пользования через соответствующие информационные системы и выносить электронное решение об административном взыскании.

Согласно изменению, за управление крупногабаритными транспортными средствами на автомобильных дорогах общего пользования с превышением допустимой массы или нагрузки на ось (5 процентов и более), физические лица будут оштрафованы на сумму 600 манатов.

В то же время за управление крупногабаритными транспортными средствами на автомобильных дорогах общего пользования с нарушением требований к допустимым габаритным параметрам (0,15 метра и более по ширине, 0,20 метра и более по длине, 0,20 метра и более по высоте) физические лица будут оштрафованы в размере 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Normadan çox yüklənən avtomobillərin kameralarla cərimələnməsinə görə icraatın aparılması qaydası dəyişir

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