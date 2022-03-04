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В Азербайджане изменяется перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии

В Азербайджане изменяется перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии В Азербайджане в связи с обстоятельствами, связанными с государственной безопасностью, в перечень видов деятельности, требующих лицензию, вносятся изменения.
Милли Меджлис
4 марта 2022 г. 14:30
В Азербайджане изменяется перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии

В Азербайджане в связи с обстоятельствами, связанными с государственной безопасностью, в перечень видов деятельности, требующих лицензию, вносятся изменения.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в закон "О лицензиях и разрешениях".

В соответствующий перечень добавляются такие виды деятельности как общенациональный наземный радиовещатель, региональный наземный радиовещатель, платформенный вещатель, осуществляющий спутниковое вещание, платформенный вещатель, не осуществляющий спутниковое вещание, провайдер услуг заказного вещания, оператор простой платформы, оператор универсальной платформы, оператор мультиплекса.

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