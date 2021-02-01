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В Азербайджане изменена пошлина за нотариальное заверение копий документов

В Азербайджане изменена пошлина за нотариальное заверение копий документов На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в первом чтении.
Милли Меджлис
1 февраля 2021 г. 17:39
В Азербайджане изменена пошлина за нотариальное заверение копий документов

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, согласно поправке, размер пошлины за нотариальное заверение копий документов в Азербайджане уменьшился и составил 1,5 маната.

В законопроекте, подготовленном в целях повышения удовлетворенности граждан в сфере нотариальных услуг, размер пошлины за подтверждение копий документов уменьшен и определен в размере 1,5 маната. В документе предлагается, чтобы в ряде случаев, указанных в проекте, не взималась плата за услуги, связанные с нотариальными действиями.

Отметим, что в настоящее время размер пошлины за нотариальное заверение документов составляет 5 манатов.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənədlərin notarial təsdiqinə görə rüsum dəyişdirildi

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