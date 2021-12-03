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В Азербайджане импорт бумаг и книг освобождается от НДС

В Азербайджане импорт бумаг и книг освобождается от НДС На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении обсуждается проект поправок в Налоговый кодекс.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:30
В Азербайджане импорт бумаг и книг освобождается от НДС

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении обсуждается проект поправок в Налоговый кодекс.

Как передает Report, согласно поправкам, от НДС освобождаются импорт и реализация медийной продукции и книг (кроме электронных книг), а также учебных комплектов, перечень которых утверждается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, импорт и продажа рулонов или бумаги для производства (издания) этой продукции.

Также не будет облагаться НДС редакционная, издательская и полиграфическая деятельность (за исключением рекламных услуг), связанная с производством продукции печатных средств массовой информации и книг, в том числе электронных, а также комплектов учебников.

Проект поправок был принят в третьем чтении путем голосования.

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Версия на английском языке Parliament confirms exemption of paper and books from VAT 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis kağız və kitabın ƏDV-dən azad olunmasını təsdiqləyib

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