В Азербайджане госпошлина для медиа снижается в 10 раз

В Азербайджане государственная пошлина для медиа снижается в 10 раз

В Азербайджане государственная пошлина для медиа снижается в 10 раз

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 22 Закона ”О государственной пошлине" (Ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на лицензируемые виды предпринимательской деятельности).

Так, эти изменения нашли свое отражение в размере некоторых пошлин. С учетом соответствующих поправок размер государственной пошлины уменьшается в 10 раз - с 50 000 до 5 000 манатов.

Проект изменений в закон был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован на пленарное заседание парламента.