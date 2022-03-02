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В Азербайджане госпошлина для медиа снижается в 10 раз

В Азербайджане госпошлина для медиа снижается в 10 раз В Азербайджане государственная пошлина для медиа снижается в 10 раз
Милли Меджлис
2 марта 2022 г. 11:58
В Азербайджане госпошлина для медиа снижается в 10 раз

В Азербайджане государственная пошлина для медиа снижается в 10 раз

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 22 Закона ”О государственной пошлине" (Ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на лицензируемые виды предпринимательской деятельности).

Так, эти изменения нашли свое отражение в размере некоторых пошлин. С учетом соответствующих поправок размер государственной пошлины уменьшается в 10 раз - с 50 000 до 5 000 манатов.

Проект изменений в закон был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован на пленарное заседание парламента.

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces state duty for media by 10 times
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda media üçün dövlət rüsumu 10 dəfə azaldılır

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