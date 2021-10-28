В Азербайджане госпошлины проиндексируют с учетом инфляции

Очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоится 1 ноября.

Очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоится 1 ноября.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены изменения в законы "О государственной пошлине", "О страховой деятельности", Водный кодекс, Таможенный кодекс и другие законы.

На заседании будут обсуждены вопросы индексации госпошлин в соответствии с уровнем инфляции, перечисления пошлин в бюджет в полном объеме, уточнения страховых отношений, порядка предоставления водных объектов в пользование для специальных целей, определения пошлин за статус уполномоченного экономического оператора и другие вопросы.