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В Азербайджане госпошлины проиндексируют с учетом инфляции

В Азербайджане госпошлины проиндексируют с учетом инфляции Очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоится 1 ноября.
Милли Меджлис
28 октября 2021 г. 12:16
В Азербайджане госпошлины проиндексируют с учетом инфляции

Очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоится 1 ноября.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены изменения в законы "О государственной пошлине", "О страховой деятельности", Водный кодекс, Таможенный кодекс и другие законы.

На заседании будут обсуждены вопросы индексации госпошлин в соответствии с уровнем инфляции, перечисления пошлин в бюджет в полном объеме, уточнения страховых отношений, порядка предоставления водных объектов в пользование для специальных целей, определения пошлин за статус уполномоченного экономического оператора и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət rüsumları inflyasiya səviyyəsinə uyğunlaşdırılır

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