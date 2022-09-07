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В Азербайджане финансовая деятельность политических партий будет контролироваться

В Азербайджане финансовая деятельность политических партий будет контролироваться Определяются структуры, которые будут контролировать финансовую деятельность политических партий в Азербайджане.
Милли Меджлис
7 сентября 2022 г. 16:43
В Азербайджане финансовая деятельность политических партий будет контролироваться

Определяются структуры, которые будут контролировать финансовую деятельность политических партий в Азербайджане.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предварительном варианте нового законопроекта "О политических партиях".

В проекте отмечается, что контроль над расходованием политической партией государственной финансовой помощи будет осуществляться Счетной палатой Азербайджанской Республики.

Другую финансовую деятельность политической партии будет контролировать Центральная избирательная комиссия.

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Версия на азербайджанском языке Siyasi partiyanın maliyyə fəaliyyətinə MSK və Hesablama Palatası nəzarət edəcək

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