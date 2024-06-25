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В Азербайджане экзамен для выдачи сертификата профессионального бухгалтера будет платным

В Азербайджане экзамен для выдачи сертификата профессионального бухгалтера будет платным В Азербайджане экзамен для выдачи сертификата профессионального бухгалтера будет платным.
Милли Меджлис
25 июня 2024 г. 11:57
В Азербайджане экзамен для выдачи сертификата профессионального бухгалтера будет платным

В Азербайджане экзамен для выдачи сертификата профессионального бухгалтера будет платным.

Как сообщает Report, проект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете" обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, правила организации процесса выдачи сертификата профессионального бухгалтера, проведения экзаменов и ведения государственного реестра лиц, получивших сертификат профессионального бухгалтера, определяются соответствующим органом исполнительной власти. Участие в экзамене платное. Размер оплаты за участие в экзамене определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlar peşəkar mühasib sertifikatının verilməsinə görə imtahanın ödənişli olmasına razılıq veriblər

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