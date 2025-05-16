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В Азербайджане должники будут получать SMS-уведомления об ограничении права выезда из страны

В Азербайджане должники будут получать SMS-уведомления об ограничении права выезда из страны В Азербайджане должники будут получать SMS-уведомления об ограничении права выезда из страны
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 12:15
В Азербайджане должники будут получать SMS-уведомления об ограничении права выезда из страны

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в третьем чтении поправки в закон "Об исполнении", предусматривающие изменение порядка информирования должников - физических лиц и руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым ограничено право выезда из страны.

Как сообщает Report, документ был обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, решение суда о временном ограничении права выезда за пределы страны немедленно передается из информационной системы "Электронный суд" в систему "Электронное исполнение". Оттуда информация оперативно поступает в межведомственную автоматизированную систему "Въезд-выезд и регистрация", где и применяется ограничение.

Об этом через "Электронное исполнение" уведомляются как должник (или руководитель), так и взыскатель, включая отправку SMS на зарегистрированный мобильный номер.

Когда основания для ограничения устраняются, соответствующая информация также немедленно вносится в "Электронное исполнение" и передается в систему "Въезд-выезд и регистрация", где ограничение аннулируется. После этого должник или руководитель, а также взыскатель получают уведомление, в том числе по SMS.

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Версия на азербайджанском языке MM ölkədən getmək hüququ məhdudlaşdırılmış borclu şəxslərə SMS göndərilməsini son oxunuşda təsdiqləyib

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