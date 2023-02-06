В Азербайджане доходы медиа-субъектов освободят от налогообложения

В Азербайджане доходы медиа-субъектов освободят от налогообложения.

В Азербайджане доходы медиа-субъектов освободят от налогообложения.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Налоговый кодекс.

В проекте отмечается, что в статье 4 закона "О медиа" подразумевается поощрение развития медиа и стимулирование деятельности медиа-субъектов. В соответствии с этим законом в Налоговый кодекс предлагаются поправки.

Согласно предлагаемым поправкам, доходы, полученные медиа-субъектами (физическими или юридическими лицами, кроме журналистов) в результате их деятельности, в том числе доходы от рекламы предлагается освободить от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

В случае принятия поправки, она будет применяться с 1 января 2023 года в течение трех лет. Налоговые льготы не распространяются на субъекты аудиовизуальных СМИ.