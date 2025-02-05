В Азербайджане для лиц младше 18 лет будут использовать термин "дети с инвалидностью"

В законодательстве Азербайджана выражение "лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет" будет заменено термином "дети с инвалидностью".

В законодательстве Азербайджана выражение "лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет" будет заменено термином "дети с инвалидностью".

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике рассмотрены проекты изменений в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Уголовный, Налоговый и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в ряд законов.

Отмечено, что законопроект в целом будет всесторонне учитывать гармонизацию используемых терминов в рамках требований Конвенции ООН о правах инвалидов, обеспечив в системе законодательства единообразие терминологии в отношении детей с ограниченными возможностями.