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В Азербайджане для лиц младше 18 лет будут использовать термин "дети с инвалидностью"

В Азербайджане для лиц младше 18 лет будут использовать термин "дети с инвалидностью" В законодательстве Азербайджана выражение "лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет" будет заменено термином "дети с инвалидностью".
Милли Меджлис
5 февраля 2025 г. 14:52
В Азербайджане для лиц младше 18 лет будут использовать термин дети с инвалидностью

В законодательстве Азербайджана выражение "лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет" будет заменено термином "дети с инвалидностью".

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике рассмотрены проекты изменений в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Уголовный, Налоговый и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в ряд законов.

Отмечено, что законопроект в целом будет всесторонне учитывать гармонизацию используемых терминов в рамках требований Конвенции ООН о правах инвалидов, обеспечив в системе законодательства единообразие терминологии в отношении детей с ограниченными возможностями.

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Версия на азербайджанском языке 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilən şəxslər əlilliyi olan uşaqlar hesab ediləcək

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