В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться в обычных классах

В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться в обычных классах вместе со здоровыми сверстниками.

В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться в обычных классах вместе со здоровыми сверстниками.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента в первом чтении был обсужден проект поправок в законы "Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями" и "Об образовании".

Так, в законопроекте конкретизированы виды и типы образовательных учреждений, приведены в соответствие друг с другом нормы обоих законов с целью обеспечения лицам с ограниченными возможностями особых условий для совместного обучения со здоровыми сверстниками с целью их адаптации в обществе путем привития необходимых знаний, умений и навыков.

Проект поправок к законам был поставлен на голосование и принят в первом чтении.