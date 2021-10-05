В Азербайджане будут установлены правила маркировки продуктов питания

В Азербайджане будут установлены правила маркировки и этикетирования продуктов питания.

В Азербайджане будут установлены правила маркировки и этикетирования продуктов питания.

Как сообщает Report, об этом говорится в первичном варианте нового законопроекта "О безопасности пищевых продуктов".

В проекте отмечается, что маркировка и этикетирование продуктов питания должна осуществляться в соответствии со следующими правилами:

- покупателю должна быть предоставлена полная информация о пищевой и энергетической ценности продуктов питания, составе, количестве, сроке годности, условиях хранения, содержащихся аллергенах, происхождении, способе производства и правилах применения;

- на товарах маркировка и этикетирование должны быть оформлены в понятном для потребителей стиле, отчетливо видны;

- потребитель не должен вводиться в заблуждение ложной информацией о том, что продукты питания обладают особыми свойствами;

- на этикетке продуктов питания, за исключением природных минеральных вод и пищевых продуктов специального назначения, не должна содержаться информация о том, что продукт предотвращает заболевания человека, обладает лечебными свойствами;

- на упаковках сельскохозяйственной продукции, обработанной химическими и биологическими препаратами, должны быть соответствующие предупреждающие надписи и метки.