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В Азербайджане будут установлены правила маркировки продуктов питания

В Азербайджане будут установлены правила маркировки продуктов питания В Азербайджане будут установлены правила маркировки и этикетирования продуктов питания.
Милли Меджлис
5 октября 2021 г. 11:03
В Азербайджане будут установлены правила маркировки продуктов питания

В Азербайджане будут установлены правила маркировки и этикетирования продуктов питания.

Как сообщает Report, об этом говорится в первичном варианте нового законопроекта "О безопасности пищевых продуктов".

В проекте отмечается, что маркировка и этикетирование продуктов питания должна осуществляться в соответствии со следующими правилами:

- покупателю должна быть предоставлена полная информация о пищевой и энергетической ценности продуктов питания, составе, количестве, сроке годности, условиях хранения, содержащихся аллергенах, происхождении, способе производства и правилах применения;

- на товарах маркировка и этикетирование должны быть оформлены в понятном для потребителей стиле, отчетливо видны;

- потребитель не должен вводиться в заблуждение ложной информацией о том, что продукты питания обладают особыми свойствами;

- на этикетке продуктов питания, за исключением природных минеральных вод и пищевых продуктов специального назначения, не должна содержаться информация о том, что продукт предотвращает заболевания человека, обладает лечебными свойствами;

- на упаковках сельскохозяйственной продукции, обработанной химическими и биологическими препаратами, должны быть соответствующие предупреждающие надписи и метки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qida məhsullarının markalanması və etiketlənməsi qaydası müəyyənləşir

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