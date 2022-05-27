В Азербайджане будут созданы новые избирательные участки

В Азербайджане будут созданы новые избирательные участки

В Азербайджане будут созданы новые избирательные участки

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов сказал на сегодняшнем заседании структуры.

По его словам, причиной этому служит то, что после уточнения списка избирателей выяснилось, что их число по некоторым участкам больше предусмотренного в Избирательном кодексе: "Окружные избирательные комиссии приступят к работе в связи с этим".

Согласно Избирательному кодексу на территории каждого избирательного участка должны быть зарегистрированы максимум 1500, минимум 50 избирателей.