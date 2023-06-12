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В Азербайджане будут штрафовать тех, кто не вносит информацию о водителе такси в информационную систему

В Азербайджане будут штрафовать тех, кто не вносит информацию о водителе такси в информационную систему В Азербайджане будут оштрафованы те, кто не вносит информацию о водителе такси в информационную систему
Милли Меджлис
12 июня 2023 г. 12:53
В Азербайджане будут штрафовать тех, кто не вносит информацию о водителе такси в информационную систему

В Азербайджане будут оштрафованы те, кто не вносит информацию о водителе такси в информационную систему.

Как сообщает Report, в связи с этим к Кодексу об административных правонарушениях добавляется новая статья 326-2 (за нарушение законодательства в сфере транспорта операторами такси).

За нарушение операторами такси требований, установленных законом "Об автомобильном транспорте", таких как невнесение информации о водителе такси в режиме реального времени в информационную систему органа, определяемого соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на сумму 10 500 манатов, а юридические лица - 20 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi sürücüsü barədə məlumatları informasiya sisteminə ötürməyənlər cərimələnəcək

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