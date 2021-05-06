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В Азербайджане будут подготовлены передачи о героях Отечественной войны

В Азербайджане будут подготовлены передачи о героях Отечественной войны Предлагается внесение поправок в закон "О молодежной политике".
Милли Меджлис
6 мая 2021 г. 15:44
В Азербайджане будут подготовлены передачи о героях Отечественной войны

Предлагается внесение поправок в закон "О молодежной политике".

Как передает Report, согласно поправкам, с целью усиления патриотических чувств молодежи, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, верности принципам государственности, пропаганды толерантности и мультикультурализма посредством соответствующих органов исполнительной власти, СМИ, теле- и радиовещателей, социальных медиа будут подготовлены научно-популярные передачи о героях Отечественной войны, реализованы просветительские проекты и программы.

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Версия на азербайджанском языке Vətən Müharibəsi qəhrəmanları haqqında verilişlər hazırlanacaq

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