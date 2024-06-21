В Азербайджане будут штрафовать религиозных деятелей за кябин несовершеннолетних

В Азербайджане будут оштрафованы религиозные деятели, заключающие кябин между несовершеннолетними.

В Азербайджане будут штрафовать религиозных деятелей, заключающих кябин (брак по шариату) несовершеннолетних.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Так, в Кодекс добавлена новая статья 189-3 (заключение религиозного брака (кябин) в отношении несовершеннолетних).

Согласно новой статье, физические лица будут оштрафованы на сумму 1 000 манатов за заключение таких браков.

За повторное совершение аналогичного правонарушения, согласно статье 189-3.1, наказание для физических лиц будет удвоено и составит 2 000 манатов.

В зависимости от обстоятельств дела, статья также предусматривает административный арест на срок от 15 дней до одного месяца.