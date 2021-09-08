В Азербайджане будут определены тарифы по ряду медицинских услуг

В Азербайджане вносится поправка в закон "Об охране здоровья населения".

В Азербайджане вносится поправка в закон "Об охране здоровья населения".

Об этом в ответ на запрос Report сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов.

По его словам, поправка в документ связана с утверждением тарифов на медицинские услуги, не охватываемые обязательным медицинским страхованием (ОМС) и оказываемые государственными медучреждениями на платной основе.

"Некоторые медицинские услуги входят в пакет услуг обязательного медицинского страхования. Однако есть лица, которые не охвачены ОМС. Они вправе получать лечение за собственные средства в государственных или частных медицинских учреждениях. Цель поправки - утвердить тарифы на эти услуги. Агентство по обязательному медицинскому страхованию утвердит тарифы после принятия поправки в Милли Меджлисе", - отметил он.