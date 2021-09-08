О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане будут определены тарифы по ряду медицинских услуг

В Азербайджане будут определены тарифы по ряду медицинских услуг В Азербайджане вносится поправка в закон "Об охране здоровья населения".
Милли Меджлис
8 сентября 2021 г. 13:13
В Азербайджане будут определены тарифы по ряду медицинских услуг

В Азербайджане вносится поправка в закон "Об охране здоровья населения".

Об этом в ответ на запрос Report сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов.

По его словам, поправка в документ связана с утверждением тарифов на медицинские услуги, не охватываемые обязательным медицинским страхованием (ОМС) и оказываемые государственными медучреждениями на платной основе.

"Некоторые медицинские услуги входят в пакет услуг обязательного медицинского страхования. Однако есть лица, которые не охвачены ОМС. Они вправе получать лечение за собственные средства в государственных или частных медицинских учреждениях. Цель поправки - утвердить тарифы на эти услуги. Агентство по обязательному медицинскому страхованию утвердит тарифы после принятия поправки в Милли Меджлисе", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan to set tariffs on compulsory health insurance for treatment of some people
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi şəxslərin müalicəsi ilə bağlı xidmət tarifləri müəyyənləşdiriləcək

Другие новости из категории

Руководство TƏBİB расскажет о ситуации в связи с COVID-19 в Милли Меджлисе
Руководство TƏBİB расскажет о ситуации в связи с COVID-19 в Милли Меджлисе
8 сентября 2021 г. 12:28
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
8 сентября 2021 г. 09:15
Сахиба Гафарова: Постоянные провокации Армении на границе препятствуют обеспечению мира
ФотоСахиба Гафарова: Постоянные провокации Армении на границе препятствуют обеспечению мира
6 сентября 2021 г. 19:41
Спикеры парламентов Азербайджана и Грузии проведут встречу в Австрии
Спикеры парламентов Азербайджана и Грузии проведут встречу в Австрии
6 сентября 2021 г. 14:44
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Депутаты Милли Меджлиса обсудят новый законопроект о продовольственной безопасности
Депутаты Милли Меджлиса обсудят новый законопроект о продовольственной безопасности
2 сентября 2021 г. 16:30
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
2 сентября 2021 г. 10:47
В конце сентября депутаты ММ соберутся на первое заседание осенней сессии
В конце сентября депутаты ММ соберутся на первое заседание осенней сессии
1 сентября 2021 г. 10:11
Депутаты Милли Меджлиса вернулись с каникул
Депутаты Милли Меджлиса вернулись с каникул
30 августа 2021 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi