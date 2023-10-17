В Азербайджане будут определены новые тарифы в сфере платежных услуг и систем

Для осуществления деятельности в сфере платежных услуг и платежных систем в Азербайджане платежная организация должна будет заплатить государственную пошлину в размере 2 000 манатов.

Для осуществления деятельности в сфере платежных услуг и платежных систем в Азербайджане платежная организация должна будет заплатить государственную пошлину в размере 2 000 манатов.

Как сообщает Report, проект поправок к закону "О государственной пошлине" обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Кроме того, согласно документу, для организации электронных денег будет установлена госпошлина в размере 3 000 манатов, а для платежного оператора - 2 500 манатов.

После обсуждений депутаты проголосовали за принятие проекта поправок в первом чтении.