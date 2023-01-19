В Азербайджане будет вестись реестр государственных служащих

В Азербайджане будет вестись реестр государственных служащих.

В Азербайджане будет вестись реестр государственных служащих.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О государственной службе".

Согласно поправке, к закону добавляется новая статья о реестре государственных служащих. Он представляет собой государственный информационный резерв, содержащий сведения о государственных служащих (в том числе лицах, принятых на службу в качестве стажеров и находящихся на испытательном сроке, а также лицах, уволенных с государственной службы).

Порядок ведения реестра государственных служащих будет осуществляться соответствующим органом (учреждением) исполнительной власти.