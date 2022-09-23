О нас

В Азербайджане будет создана система “Track and Trace” для ликвидации теневой экономики

В Азербайджане будет создана система “Track and Trace” для ликвидации теневой экономики Для ликвидации теневой экономики в Азербайджане будет создана система “Track and Trace”.
Милли Меджлис
23 сентября 2022 г. 13:14
В Азербайджане будет создана система “Track and Trace” для ликвидации теневой экономики

Для ликвидации теневой экономики в Азербайджане будет создана система “Track and Trace”.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Проект поправок подготовлен с целью регулирования оборота товаров, подлежащих акцизной и обязательной маркировке, обеспечения налогового контроля за импортом, производством, продажей и оборотом этих товаров. С принятием законопроекта предусматривается создание единой государственной автоматизированной информационной системы “Track and Trace”, позволяющей осуществлять контроль за оборотом товаров, подлежащих акцизной и обязательной маркировке, по всей цепочке создания стоимости от производства и импорта до конечного потребителя.

Это, в свою очередь, будет играть важную роль в ликвидации теневой экономики, предотвращении фальсификации подакцизных товаров и акцизных марок и, в конечном итоге, в защите прав потребителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması üçün “Təqib və İzləmə” Sistemi yaradılacaq

Самое читаемое

ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi