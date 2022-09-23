В Азербайджане будет создана система “Track and Trace” для ликвидации теневой экономики

Для ликвидации теневой экономики в Азербайджане будет создана система “Track and Trace”.

Для ликвидации теневой экономики в Азербайджане будет создана система “Track and Trace”.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Проект поправок подготовлен с целью регулирования оборота товаров, подлежащих акцизной и обязательной маркировке, обеспечения налогового контроля за импортом, производством, продажей и оборотом этих товаров. С принятием законопроекта предусматривается создание единой государственной автоматизированной информационной системы “Track and Trace”, позволяющей осуществлять контроль за оборотом товаров, подлежащих акцизной и обязательной маркировке, по всей цепочке создания стоимости от производства и импорта до конечного потребителя.

Это, в свою очередь, будет играть важную роль в ликвидации теневой экономики, предотвращении фальсификации подакцизных товаров и акцизных марок и, в конечном итоге, в защите прав потребителей.