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В Азербайджане будет создана информационная система "e-mühasibat"

В Азербайджане будет создана информационная система "e-mühasibat" В Азербайджане планируется создание информационной системы "e-mühasibat" (электронная бухгалтерия).
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 16:00
В Азербайджане будет создана информационная система e-mühasibat

В Азербайджане планируется создание информационной системы "e-mühasibat" (электронная бухгалтерия).

Как сообщает Report, вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Система обеспечит представление субъектами бухгалтерского учета финансовой отчетности в электронном виде, соответствующем требованиям закона "Об электронной подписи и электронном документе". Также будет обеспечен доступ к электронным текстам нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет, из Реестра правовых актов Министерства юстиции, а также предоставлено программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета.

Законопроект был вынесен на голосование и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “e-mühasibat” informasiya sistemi yaradılacaq

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