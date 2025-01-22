В Азербайджане будет создана информационная система "e-mühasibat"

В Азербайджане планируется создание информационной системы "e-mühasibat" (электронная бухгалтерия).

В Азербайджане планируется создание информационной системы "e-mühasibat" (электронная бухгалтерия).

Как сообщает Report, вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Система обеспечит представление субъектами бухгалтерского учета финансовой отчетности в электронном виде, соответствующем требованиям закона "Об электронной подписи и электронном документе". Также будет обеспечен доступ к электронным текстам нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет, из Реестра правовых актов Министерства юстиции, а также предоставлено программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета.

Законопроект был вынесен на голосование и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.