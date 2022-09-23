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В Азербайджане будет создана единая информационная система по грантам

В Азербайджане будет создана единая информационная система по грантам В Азербайджане будет создана единая информационная система по грантам.
Милли Меджлис
23 сентября 2022 г. 11:53
В Азербайджане будет создана единая информационная система по грантам

В Азербайджане будет создана единая информационная система по грантам.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "О Грантах", который вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте закона отмечено, что основной целью предлагаемых изменений является обеспечение прозрачности при получении грантов, формирование системы, отвечающей современным требованиям в этой области, создание единой информационной системы, охватывающей необходимую информацию о грантах, обеспечение ведения реестра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qrantlarla bağlı vahid informasiya sistemi yaradılacaq

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