В Азербайджане будет принят новый законопроект ”О государственно-частном партнерстве"

В Азербайджане будет принят новый законопроект ”О государственно-частном партнерстве".

В Азербайджане будет принят новый законопроект ”О государственно-частном партнерстве".

Как сообщает Report, вопрос включен в повестку осенней сессии комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В ходе сессии будут рассмотрены включенные в пакет бюджета законопроекты "О государственном бюджете на 2022 год”, "О прожиточном минимуме на 2022 год”, "О пороге критерия нуждаемости на 2022 год”, "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год”, “О сметах расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты Азербайджанской Республики на будущий год", проект закона ”О государственно-частном партнерстве“, проект закона” Об оценочной деятельности" и прочие проекты.