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В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности"

В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности" В Азербайджане будет принят новый закон "О добровольческой деятельности". Как сообщает Report, проект включен в план работ комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта. Помимо этого, в рамках осенней сессии комитет планирует обсудить проект
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 15:02
В Азербайджане будет принят новый закон О волонтерской деятельности

В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности".

Как сообщает Report, проект включен в план работ комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта.

Помимо этого, в рамках осенней сессии комитет планирует обсудить проекты законов "О физической культуре и спорте", "О молодежной политике", "О воспитании патриотизма", "О высшем образовании".

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