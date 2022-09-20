В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности".
Как сообщает Report, проект включен в план работ комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта.
Помимо этого, в рамках осенней сессии комитет планирует обсудить проекты законов "О физической культуре и спорте", "О молодежной политике", "О воспитании патриотизма", "О высшем образовании".
В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности"В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности" В Азербайджане будет принят новый закон "О добровольческой деятельности". Как сообщает Report, проект включен в план работ комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта. Помимо этого, в рамках осенней сессии комитет планирует обсудить проект
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 15:02
https://static.report.az/photo/bd87eeee-7185-35a2-b0a1-434fa7697a4f.jpg
В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности".
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Könüllü fəaliyyəti haqqında” yeni qanun qəbul ediləcək