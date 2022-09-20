В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности"

В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности"

В Азербайджане будет принят новый закон "О добровольческой деятельности". Как сообщает Report, проект включен в план работ комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта. Помимо этого, в рамках осенней сессии комитет планирует обсудить проект

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В Азербайджане будет принят новый закон "О волонтерской деятельности".



Как сообщает Report, проект включен в план работ комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта.



Помимо этого, в рамках осенней сессии комитет планирует обсудить проекты законов "О физической культуре и спорте", "О молодежной политике", "О воспитании патриотизма", "О высшем образовании". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook