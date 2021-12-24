В Азербайджане будет предоставляться стипендия проходящим профподготовку

В Азербайджане проходящим профподготовку будет предоставляться стипендия.

В Азербайджане проходящим профподготовку будет предоставляться стипендия.

Как передает Report, это нашло отражение в проекте изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе", обсужденном сегодня в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, документ дополняется новым положением, предусматривающим бесплатные курсы профессиональной подготовки незанятых лиц, имеющих в собственности пригодные для сельского хозяйства земли. Кроме того, в период прохождения профподготовки этим лицам будет выплачиваться стипендия, они также будут привлечены к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.