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В Азербайджане будет предоставляться стипендия проходящим профподготовку

В Азербайджане будет предоставляться стипендия проходящим профподготовку В Азербайджане проходящим профподготовку будет предоставляться стипендия.
Милли Меджлис
24 декабря 2021 г. 14:02
В Азербайджане будет предоставляться стипендия проходящим профподготовку

В Азербайджане проходящим профподготовку будет предоставляться стипендия.

Как передает Report, это нашло отражение в проекте изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе", обсужденном сегодня в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, документ дополняется новым положением, предусматривающим бесплатные курсы профессиональной подготовки незанятых лиц, имеющих в собственности пригодные для сельского хозяйства земли. Кроме того, в период прохождения профподготовки этим лицам будет выплачиваться стипендия, они также будут привлечены к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslərə təqaüd veriləcək

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