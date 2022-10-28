В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства

В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства

В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства.

Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте “О государственно-частном партнерстве”.

В проекте отмечается, что уполномоченный орган имеет право осуществлять мониторинг состояния исполнения обязательств, предусмотренных договором о государственно-частном партнерстве, в соответствии с правилами государственно-частного партнерства.

Отметим, что проект будет вынесен на обсуждение сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.