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В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства

В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства
Милли Меджлис
28 октября 2022 г. 11:07
В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства

В Азербайджане будет осуществляться мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства.

Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте “О государственно-частном партнерстве”.

В проекте отмечается, что уполномоченный орган имеет право осуществлять мониторинг состояния исполнения обязательств, предусмотренных договором о государственно-частном партнерстве, в соответствии с правилами государственно-частного партнерства.

Отметим, что проект будет вынесен на обсуждение сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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Версия на английском языке Azerbaijan to monitor implementation of public-private partnership projects  

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