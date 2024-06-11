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В Азербайджане брачный возраст не будет снижен на год даже при наличии уважительных причин

В Азербайджане брачный возраст не будет снижен на год даже при наличии уважительных причин В Азербайджане брачный возраст не будет снижен на год даже при наличии уважительных причин.
Милли Меджлис
11 июня 2024 г. 14:28
В Азербайджане брачный возраст не будет снижен на год даже при наличии уважительных причин

В Азербайджане брачный возраст не будет снижен на год даже при наличии уважительных причин.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Семейный кодекс.

Согласно действующему законодательству, при наличии уважительных причин соответствующий орган исполнительной власти территории, на которой проживают лица, желающие вступить в брак и не достигшие брачного возраста, может по их просьбе разрешить снизить брачный возраст не более чем на 1 год.

Поправка отменяет данное положение закона.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nikah yaşı üzrlü səbəblərə görə də 1 il azaldılmayacaq

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