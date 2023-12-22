В Азербайджане беременным женщинам разрешат работать в ночное время и в праздничные дни

В Азербайджане беременным женщинам будет разрешено работать в ночное время и в праздничные дни.

В Азербайджане беременным женщинам будет разрешено работать в ночное время и в праздничные дни.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение в III чтении законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно изменениям, беременные женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, а также детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, могут привлекаться работодателями к работе в ночное время суток, к сверхурочной работе и командировкам только с их письменного согласия.

Кроме того, мужчины, в одиночку воспитывающие ребенка до трех лет, будут привлекаться к работам в ночное время только с их письменного согласия.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.