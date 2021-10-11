В Азербайджане беременная студентка отказалась от учебы в вузе из-за вакцинации

Сегодня в нашей стране проделана значимая работа по вакцинации, и мы знаем, насколько это важно.

Сегодня в нашей стране проделана значимая работа по вакцинации, и мы знаем, насколько это важно.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов на пленарном заседании парламента.

Парламентарий коснулся актуальной проблемы в этой связи: "От беременных женщин, обучающихся в вузах, требуют паспорт о вакцинации от COVID-19 или сертификат иммунитета. Из-за этого одна беременная студентка отказалась от учебы в вузе. Все это вызывает сожаление. Мы не можем требовать сертификат о вакцинации от беременных женщин, кормящих матерей. Университеты должны относиться с пониманием к этому вопросу и не требовать сертификаты у данной категории лиц".

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, в свою очередь, выразила уверенность, что университеты серьезно отнесутся к этой важной проблеме.