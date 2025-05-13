В Азербайджане 15 иностранцев задержаны за торговлю людьми и принудительный труд в прошлом году

В Азербайджане 15 иностранцев задержаны за торговлю людьми и принудительный труд в прошлом году

По запросу Государственной миграционной службы Министерство труда и социальной защиты населения выдало 4251 иностранцу разрешение на осуществление оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане, а срок действия соответствующего разрешения для 5106 иностранцев был продлен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ был обсужден на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми, было возбуждено 1 уголовное дело по факту принудительного труда. Расследование установило, что пострадавшие от этих преступлений лица подвергались принудительному попрошайничеству внутри страны.

В ходе мероприятий по выявлению жертв торговли людьми и принудительного труда были определены 4 канала миграции и задержаны 15 иностранцев.

В документе подчеркивается, что во время проведенных рейдов были выявлены 616 несовершеннолетних, подвергшихся уличной жизни, в том числе занимающихся попрошайничеством и незаконно привлеченных к службе. Были приняты законные меры в отношении 354 родителей, вовлекших их в противоправные действия. В то же время в комиссии при исполнительных властях и структуры опеки и попечительства было направлено 490 материалов с целью решения социальных проблем детей.