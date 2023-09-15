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В Азербайджан снизят размер пошлины за регистрацию ввозимых мобильных устройств

В Азербайджан снизят размер пошлины за регистрацию ввозимых мобильных устройств Снижаются ставки государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан.
Милли Меджлис
15 сентября 2023 г. 12:22
В Азербайджан снизят размер пошлины за регистрацию ввозимых мобильных устройств

Снижаются ставки государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О государственной пошлине".

За регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну для личного потребления, будут применяться следующие ставки государственной пошлины:

1. Мобильные устройства с рыночной ценой не более 100 долларов США и без функций фото-, видеосъемки и доступа в интернет - 15 манатов (сейчас - 20 манатов).

Ставки государственной пошлины на прочие мобильные устройства:

1. при рыночной цене до 100 долларов США - 20 манатов (сейчас - 30 манатов);

2. при рыночной цене от 101 до 200 долларов США - 30 манатов (сейчас – 50 манатов);

3. при рыночной цене от 201 до 400 долларов США - 40 манатов (сейчас - 60 манатов);

4. при рыночной цене от 401 до 700 долларов США - 50 манатов (сейчас – 70 манатов);

5. при рыночной цене от 701 до 1000 долларов США - 70 манатов (сейчас – 100 манатов);

6. при рыночной цене выше 1001 доллара США – 100 манатов (сейчас – 150 манатов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə rüsum azaldılır

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