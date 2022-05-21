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В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки

В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые назначения.
Милли Меджлис
21 мая 2022 г. 17:15
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки

В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые назначения.

По информации Report, заместитель заведующего отделом организации работы Милли Меджлиса, комитетов и комиссий Шабанов Шакир Гималай оглы назначен заведующим отделом Аппарата парламента по связям с органами исполнительной власти.

Махмудов Рустам Бахруз оглы, заведующий отделом по связям с органами исполнительной власти, назначен заместителем руководителя Аппарата Милли Меджлиса.

Заместитель заведующего отделом государственной службы и кадровых вопросов Аппарата Милли Меджлиса Муртузова Аян Зафар гызы получила назначение на должность заведующего этим отделом.

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